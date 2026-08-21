Exposition « Le carillon Bollée, une restauration hors du commun », Hôtel Sully, Châtellerault

Informations pratiques

Exposition « Le carillon Bollée, une restauration hors du commun » 19 et 20 septembre Hôtel Sully Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À travers des panneaux, des objets et des photographies, l’exposition présentée à l’Hôtel Sully invite à découvrir cet instrument unique en France et à le replacer dans le contexte campanaire de Grand Châtellerault.

Elle permet également de mieux comprendre pourquoi et comment l’instrument, ainsi que l’architecture qui l’abrite, ont été restaurés.

Enfin, découvrez de près des éléments qui témoignent du savoir-faire des artisans d’hier et d’aujourd’hui.

Hôtel Sully 14 rue de Sully, 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 21 05 47 http://www.tourisme-chatellerault.fr Châtellerault est une ville d’accueil des pèlerins se rendant à Saint-Jacques-de-Compostelle. L’espace scénographique, près de l’église Saint-Jacques, vous plonge dans l’histoire de ce pèlerinage millénaire. L’hôtel Sully fut construit à la charnière des XVIe et XVIIe siècles par Charles Androuet du Cerceau, célèbre architecte. Hôtel typique de cette période, il présente une cour à l’avant et un jardin à l’arrière. Son architecture témoigne de la transition qui s’opère alors entre Renaissance et période classique. L’intérieur a été entièrement rénové au XIXe siècle dans un style néo-Renaissance.

Grâce à des panneaux, objets, photos, l’exposition présentée à l’Hôtel Sully permet à la fois de replacer cet instrument unique en France dans le contexte campanaire de Grand Châtellerault et de et à…

© Grand Châtellerault