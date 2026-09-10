Exposition « Le chemin des glaces : gravures », Galerie Ad Luminem, Colombes
samedi 19 septembre 2026 · Galerie Ad Luminem · Colombes
Informations pratiques
Exposition « Le chemin des glaces : gravures » 19 et 20 septembre Galerie Ad Luminem Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Diplômée de l’École Estienne en gravure, Jeanne Romano-Cotelli développe un univers centré sur le paysage et les espaces sauvages, entre poésie et dérision. En juillet 2024, elle embarque pour une résidence artistique au Groenland à bord du Knut, un petit voilier devenu atelier flottant. De cette immersion naît une série de gravures inspirées par les glaces, la lumière et le silence du Grand Nord.
Galerie Ad Luminem 33 rue Félix-Faure, 92700 Colombes Colombes 92700 Vallées Hauts-de-Seine Île-de-France 06 09 98 47 94
Exposition « Le chemin des glaces : gravures »
© Galerie Ad Luminem
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