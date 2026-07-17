Exposition « Le Conservatoire des Marionnettes », La Chancellerie, Loches

Informations pratiques

Exposition « Le Conservatoire des Marionnettes » 19 et 20 septembre La Chancellerie Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

A l’occasion de la 43ᵉ édition des Journées Européennes du Patrimoine, la Compagnie du Petit Bois associée à Serge Dubuc vous invite à un voyage au cœur des arts de la marionnette dont certaines pratiques sont menacées de disparition. L’exposition dévoile une vingtaine de marionnettes rares issues de leur collection. Marionnettes du Bout du Monde, témoins de traditions inscrites au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO, ainsi qu’une sélection de gravures et de photographies. Objets de mémoire, porteuses de récits et de savoir-faire pluriséculaires, les marionnettes sont aussi des œuvres d’art à part entière.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 11 h, 15 h et 16 h 30 (durée 30mn) : Démonstrations et visites commentées autour de l’exposition, et découverte d’un atelier de restauration d’objets d’art avec Serge Dubuc, collectionneur-restaurateur et Cécil Egalis, marionnettiste.

La Compagnie du Petit Bois est une compagnie de marionnettes singulière. Basée en Touraine depuis plus de 20 ans, Elle y a associé au fil des ans une collection de marionnettes rares, venues du Monde entier qui enchante les murs des musées et lieux d’expositions.

La Chancellerie 8 Rue du Chateau, 37600 Loches, France Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247594821 https://www.ville-loches.fr/chancellerie-article-3-21-137.html Située au cœur du centre historique de Loches, la Chancellerie présente une façade Renaissance exceptionnelle datée de 1551 et inspirée des travaux de Michel-Ange. Dans le cadre du label Ville d’art et d’histoire, ce site abrite le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine, qui a pour objectif de mettre en valeur les ressources patrimoniales de la ville et donner les clés de lecture pour sa découverte.

Composée de quatre salles, l’exposition permanente relate l’histoire de Loches, Ville d’art et d’histoire, du Moyen Âge à nos jours. Entrée libre et gratuite

A l’occasion de la 43ᵉ édition des Journées Européennes du Patrimoine, la Compagnie du Petit Bois associée à Serge Dubuc vous invite à un voyage au cœur des arts de la marionnette.

©Compagnie du Petit Bois – Serge Dubuc associés