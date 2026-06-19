Exposition Le Dress code du chevalier Rue de Narbonne Montélimar
Exposition Le Dress code du chevalier Rue de Narbonne Montélimar samedi 4 juillet 2026.
Montélimar
Exposition Le Dress code du chevalier
Rue de Narbonne Château de Montélimar Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:30:00
fin : 2026-09-06 18:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Une exposition qui retrace l’évolution des tenues et de l’équipement du chevalier (armure, heaume, bouclier, épée fourreau, lance…) A découvrir en situation !
Exposition d’armes et de tenues des 11e et 13e siècles
.
Rue de Narbonne Château de Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 62 30 leschateaux@ladrome.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An exhibition tracing the evolution of a knight’s attire and equipment (armor, helmet, shield, sword in its scabbard, lance, etc.). Experience it in context!
Exhibition of weapons and attire from the 11th and 13th centuries
L’événement Exposition Le Dress code du chevalier Montélimar a été mis à jour le 2026-06-19 par Montélimar Tourisme Agglomération
À voir aussi à Montelimar (Drôme)
- Visite guidée au Mac Place de Provence Montélimar 30 juin 2026
- Madame de Sévigné et le messager du roi Montélimar 1 juillet 2026
- Conte musical Be Bopera Montélimar 2 juillet 2026
- Parcours ludique Deviens chevalier ! Rue de Narbonne Montélimar 4 juillet 2026
- Atelier famille Mon beau blason Rue de Narbonne Montélimar 4 juillet 2026