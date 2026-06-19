Exposition Le Dress code du chevalier Rue de Narbonne Montélimar samedi 4 juillet 2026.

Montélimar

Exposition Le Dress code du chevalier

Rue de Narbonne Château de Montélimar Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 09:30:00

fin : 2026-09-06 18:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Une exposition qui retrace l’évolution des tenues et de l’équipement du chevalier (armure, heaume, bouclier, épée fourreau, lance…) A découvrir en situation !

Exposition d’armes et de tenues des 11e et 13e siècles

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Rue de Narbonne Château de Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 62 30 leschateaux@ladrome.fr

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English :

An exhibition tracing the evolution of a knight’s attire and equipment (armor, helmet, shield, sword in its scabbard, lance, etc.). Experience it in context!

Exhibition of weapons and attire from the 11th and 13th centuries

L’événement Exposition Le Dress code du chevalier Montélimar a été mis à jour le 2026-06-19 par Montélimar Tourisme Agglomération