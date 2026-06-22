Exposition Le Jazz en image Médiathèque Jim-Dandurand Fontenay-le-Comte mardi 3 novembre 2026.

Fontenay-le-Comte

Exposition Le Jazz en image

Médiathèque Jim-Dandurand 22 rue des Orfèvres Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03

fin : 2026-11-16

Date(s) :

2026-11-03

Dans le cadre du Camembert Jazz Festival

Exposition de la SVA .

Médiathèque Jim-Dandurand 22 rue des Orfèvres Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire

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English :

As part of the Camembert Jazz Festival

L’événement Exposition Le Jazz en image Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin