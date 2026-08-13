EXPOSITION Le lycée Desfontaines a 400 ans Melle
samedi 19 septembre 2026 · Melle
Informations pratiques
Melle
EXPOSITION Le lycée Desfontaines a 400 ans
Les Halles de Melle Melle Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
L’exposition Le lycée Desfontaines a 400 ans sera visible sous les Halles de Melle samedi 19 septembre de 14 heures à 19 heures et dimanche 20 septembre de 10 heures à 18 heures.
Les différents panneaux de l’exposition présentent le fondateur Joseph Desfontaines, la création du collège, les liens entre la ville et le collège, le collège aux 17e, 18e et 19e siècles, les grands changements du 20e siècle, le lycée aujourd’hui, l’ouverture à l’international. Enfin, un dernier panneau présente l’association des anciens du lycée Desfontaines qui organise cette commémoration. .
Les Halles de Melle Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine anciens.desfontaines@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement EXPOSITION Le lycée Desfontaines a 400 ans Melle a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Pays Mellois
À voir aussi à Melle (Deux-Sèvres)
- Nuit de la chauve-souris aux Mines d’Argent Melle 28 août 2026
- Sortie vél’eau Melle 29 août 2026
- Nuit de Saint-Hilaire Rue du Pont Melle 29 août 2026
- 9ème brocante vide greniers de l’ASPM Melle 30 août 2026
- Portes ouvertes du cinéma Le Mélies pl. bujault Melle 5 septembre 2026