EXPOSITION Le lycée Desfontaines a 400 ans Place Bujault Melle

Informations pratiques

Melle

EXPOSITION Le lycée Desfontaines a 400 ans

Place Bujault Metullum Melle Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-09-22

L’exposition Le lycée Desfontaines a 400 ans sera visible dans le hall du Metullum du mardi 22 septembre au jeudi 15 octobre.

Les différents panneaux de l’exposition présentent le fondateur Joseph Desfontaines, la création du collège, les liens entre la ville et le collège, le collège aux 17e, 18e et 19e siècles, les grands changements du 20e siècle, le lycée aujourd’hui, l’ouverture à l’international. Enfin, un dernier panneau présente l’association des anciens du lycée Desfontaines qui organise cette commémoration. .

Place Bujault Metullum Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine anciens.desfontaines@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement EXPOSITION Le lycée Desfontaines a 400 ans Melle a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Pays Mellois