AGENDA · Milly-la-Forêt
Exposition « Le Patrimoine Milliacois », Parc du Moustier, Milly-la-Forêt
samedi 19 septembre 2026 · Parc du Moustier · Milly-la-Forêt
Informations pratiques
Exposition « Le Patrimoine Milliacois » 19 et 20 septembre Parc du Moustier Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00
Exposition de photographies prises dans le cadre de l’inventaire du patrimoine Milliacois.
Parc du Moustier Place de la République; 91490 MILLY-LA-FORET Milly-la-Forêt 91490 Essonne Île-de-France
Exposition de photographies « Le Patrimoine Milliacois »
©Mairie de Milly-la-Forêt
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