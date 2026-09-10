Exposition « Le Patrimoine Milliacois », Parc du Moustier, Milly-la-Forêt

Informations pratiques

Exposition « Le Patrimoine Milliacois » 19 et 20 septembre Parc du Moustier Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Exposition de photographies prises dans le cadre de l’inventaire du patrimoine Milliacois.

Parc du Moustier Place de la République; 91490 MILLY-LA-FORET Milly-la-Forêt 91490 Essonne Île-de-France

Exposition de photographies « Le Patrimoine Milliacois »

©Mairie de Milly-la-Forêt