AGENDA · Milly-la-Forêt
Restitution publique de l’inventaire du patrimoine – Visite, Maison du Parc, Milly-la-Forêt
samedi 19 septembre 2026 · Maison du Parc · Milly-la-Forêt
Informations pratiques
Restitution publique de l’inventaire du patrimoine – Visite Samedi 19 septembre, 11h00 Maison du Parc Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Visite commentée de Milly-la-Forêt proposée par le PNR et la Région Île-de-France
Maison du Parc 20 boulevard lyautey, 91490 Milly-la-Forêt Milly-la-Forêt 91490 Essonne Île-de-France
Visite commentée de Milly-la-Forêt proposée par le PNR et la Région Île-de-France
©Mairie de Milly-la-Forêt
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