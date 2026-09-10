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Restitution publique de l’inventaire du patrimoine – Visite, Maison du Parc, Milly-la-Forêt

samedi 19 septembre 2026 · Maison du Parc · Milly-la-Forêt

Restitution publique de l’inventaire du patrimoine – Visite, Maison du Parc, Milly-la-Forêt

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Maison du Parc
Adresse
20 boulevard lyautey, 91490 Milly-la-Forêt
Ville
91490 Milly-la-Forêt
Département
Essonne

Restitution publique de l’inventaire du patrimoine – Visite Samedi 19 septembre, 11h00 Maison du Parc Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Visite commentée de Milly-la-Forêt proposée par le PNR et la Région Île-de-France

Maison du Parc 20 boulevard lyautey, 91490 Milly-la-Forêt Milly-la-Forêt 91490 Essonne Île-de-France
Visite commentée de Milly-la-Forêt proposée par le PNR et la Région Île-de-France

©Mairie de Milly-la-Forêt

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