Restitution publique de l’inventaire du patrimoine – Visite, Maison du Parc, Milly-la-Forêt

Informations pratiques

Restitution publique de l’inventaire du patrimoine – Visite Samedi 19 septembre, 11h00 Maison du Parc Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Visite commentée de Milly-la-Forêt proposée par le PNR et la Région Île-de-France

Maison du Parc 20 boulevard lyautey, 91490 Milly-la-Forêt Milly-la-Forêt 91490 Essonne Île-de-France

Visite commentée de Milly-la-Forêt proposée par le PNR et la Région Île-de-France

©Mairie de Milly-la-Forêt