Exposition : « Le Patrimoine Nocturne », Planétarium, Nîmes

Informations pratiques

Exposition : « Le Patrimoine Nocturne » 19 et 20 septembre Planétarium Gard

Gratuit. Dans la limite des places disponibles. À partir de 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

La pollution lumineuse est aujourd’hui un enjeu majeur. En voilant le ciel nocturne, elle perturbe la faune sauvage et fragilise les écosystèmes.

Des initiatives voient toutefois le jour pour lutter contre cette forme de pollution encore méconnue, mais bien réelle. Elles contribuent à préserver à la fois le patrimoine zoologique et le patrimoine immatériel que représente la simple beauté du ciel étoilé.

Planétarium Avenue Peladan, 30017 Nîmes Nîmes 30017 Mont Duplan Gard Occitanie 04.66.76.72.60 https://www.nimes.fr/culture/musees-planetarium/planetarium-de-nimes.html Le Planétarium de Nîmes vous propose de suivre le fascinant spectacle de l’Univers confortablement installé dans un fauteuil. Projetées par l’instrument spécial, le planétaire, sur la voûte coiffant une salle de soixante cinq places, la lune, les planètes et les étoiles se déplacent à volonté invitant au dépaysement et au rêve. Des images fixes ou animées complémentaires et souvent spectaculaires, présentent l’immense diversité des corps célestes. Un voyage fabuleux dans l’espace et le temps. Un grand moment de détente, poétique et éducatif.

Les différentes séances du Planétarium s’adressent aux petits comme aux grands. Mont Duplan. séances à 15h mercredi, samedi, dimanche. Séance le mercredi à 10h pour les enfants : découverte de l’astronomie. Plusieurs thèmes selon la séance. Séances scolaires. Fermé le lundi. Et jours de fermeture variable l’été.

La pollution lumineuse est aujourd’hui un enjeu majeur. En voilant le ciel nocturne, elle perturbe la faune sauvage et fragilise les écosystèmes.

©Ville de Nîmes