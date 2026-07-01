Exposition : « Le temps de la guerre. 1939-1945 dans le Gard », Archives départementales du Gard, Nîmes

Informations pratiques

Exposition : « Le temps de la guerre. 1939-1945 dans le Gard » Samedi 19 septembre, 10h00 Archives départementales du Gard Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le Département du Gard s’associe aux commémorations nationales des Débarquements, de la Libération et de la Victoire.

Les Archives départementales du Gard proposent une exposition consacrée aux temps forts de la guerre 1939-1945, telle qu’elle fut vécue par les Gardois, de l’entrée en guerre en septembre 1939 à la Libération d’août 1944.

De nombreux objets viennent compléter les riches fonds d’archives présentés dans cette rétrospective historique.

Archives départementales du Gard 365 Rue du Forez, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 Marronniers Gard Occitanie 0466050510 http://archives.gard.fr Parking pour les visiteurs gratuit.

Le Département du Gard s’associe aux commémorations nationales des Débarquements, de la Libération et de la Victoire.

©Archives départementales du Gard