Exposition « L’eau : sources inspirantes », Vitrine du chapitre, Nîmes

Informations pratiques

Exposition « L’eau : sources inspirantes » 19 et 20 septembre Vitrine du chapitre Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le cadre de cette saison de l’eau et d’un partenariat pédagogique et culturel mené depuis plusieurs années entre l’École e2c Nîmes et le musée du Vieux Nîmes, découvrez une œuvre collective consacrée aux enjeux de l’eau et du développement durable.

Vitrine du chapitre 14 rue du chapitre, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Feuchères Gard Occitanie Cette vitrine sur rue du musée du Vieux-Nîmes acceuille régulièrement des expositions temporaires. Accès piétons via la place du chapitre ou la rue du chapitre

Dans le cadre de cette saison de l’eau et d’un partenariat pédagogique et culturel poursuivi depuis plusieurs années entre l’Ecole e2c Nîmes et le musée du Vieux Nîmes, découvrez une œuvre collective…