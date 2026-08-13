Exposition « L’eau vue par les artistes », Espace Marland, Tonnerre
samedi 19 septembre 2026 · Espace Marland · Tonnerre
Informations pratiques
Exposition « L’eau vue par les artistes » 19 et 20 septembre Espace Marland Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Venez à l’espace Marland pour vous laisser transporter et découvrir l’exposition « L’eau vue par les artistes.». Vous pourrez découvrir à l’occasion des journées européennes du patrimoine le samedi 19 et dimanche 20 septembre cette exposition si particulière !
Espace Marland 10 rue François Mitterrand, 89700 Tonnerre Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Venez à l’espace Marland pour vous laisser transporter et découvrir l’exposition « L’eau vue par les artistes.». Vous pourrez découvrir à l’occasion des journées européennes du patrimoine le samedi !…
©ville de Tonnerre
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