UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Tonnerre

Exposition « L’eau vue par les artistes », Espace Marland, Tonnerre

samedi 19 septembre 2026 · Espace Marland · Tonnerre

Exposition « L’eau vue par les artistes », Espace Marland, Tonnerre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Espace Marland
Adresse
10 rue François Mitterrand, 89700 Tonnerre
Ville
89700 Tonnerre
Département
Yonne

Exposition « L’eau vue par les artistes » 19 et 20 septembre Espace Marland Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez à l’espace Marland pour vous laisser transporter et découvrir l’exposition « L’eau vue par les artistes.». Vous pourrez découvrir à l’occasion des journées européennes du patrimoine le samedi 19 et dimanche 20 septembre cette exposition si particulière !

Espace Marland 10 rue François Mitterrand, 89700 Tonnerre Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Venez à l’espace Marland pour vous laisser transporter et découvrir l’exposition « L’eau vue par les artistes.». Vous pourrez découvrir à l’occasion des journées européennes du patrimoine le samedi !…

©ville de Tonnerre

À voir aussi à Tonnerre (Yonne)