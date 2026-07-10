Exposition L’éclat du ciel était insoutenable Médiathèque Jean Jeukens Bar-le-Duc
vendredi 10 juillet 2026 · Médiathèque Jean Jeukens · Bar-le-Duc
Informations pratiques
Bar-le-Duc
Exposition L’éclat du ciel était insoutenable
Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Samedi 2026-07-10
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-07-10 2026-09-12
L’éclat du ciel était insoutenable est une série de peintures inédites de l’artiste Noel Varoqui, créées spécialement pour les salons de la médiathèque.
Ces toiles monumentales offrent une explosion visuelle et émotionnelle en parfaite harmonie avec l’histoire et l’identité du lieu.
Visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque.
Visite commentée par l’artiste samedi 12 septembre à 15h.
Gratuit.Tout public
0 .
Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 09 38 mediatheque@meusegrandsud.fr
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English :
%AB The Glare of the Sky Was Unbearable %BB is a series of previously unseen paintings by artist Noel Varoqui, created specifically for the media library’s exhibition spaces.
These monumental canvases offer a visual and emotional explosion in perfect harmony with the history and identity of the venue.
On view during the media library’s opening hours.
Guided tour with the artist on Saturday, September 12, at 3:00 p.m.
Free admission.
L’événement Exposition L’éclat du ciel était insoutenable Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-07-09 par OT SUD MEUSE
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