Exposition L’école et la citoyenneté Aubigny-sur-Nère
Exposition L’école et la citoyenneté Aubigny-sur-Nère samedi 16 mai 2026.
Aubigny-sur-Nère
Exposition L’école et la citoyenneté
Maison Victorine Aubigny-sur-Nère Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-05-16
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-05-16 2026-07-01 2026-09-01
Le Vieil Aubigny présente sa nouvelle exposition l’école et la citoyenneté.
Pourquoi ce thème ?
L’année 2026 fut synonyme d’élections municipales, l’équipe du Vieil Aubigny a donc décidé de mettre à l’honneur la citoyenneté, notamment le droit de vote de façon générale, et celui des femmes plus particulièrement (il a fêté ses 80 ans en 2025).
Second thème: l’école, car c’est elle qui nous guide vers la citoyenneté par la morale jadis et l’instruction civique dorénavant. L’occasion de faire l’historique des établissements scolaires d’hier et d’aujourd’hui, qui se sont succédés à Aubigny.
Des animations mettront en lumière ces deux thèmes comme les dictées de Victorine, les samedis 18 juillet et 22 août à 16h. Gratuit. .
Maison Victorine Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 50 06
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English : Exhibition school, toys and games in the 20th century
The Vieil Aubigny presents its new exhibition: Schools, games and toys in the 20th century.
L’événement Exposition L’école et la citoyenneté Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-05-12 par OT SAULDRE ET SOLOGNE
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