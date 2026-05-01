Aubigny-sur-Nère

Journée Portes Ouvertes de l’Aéroclub d’Aubigny

Aérodrome de la Théau Aubigny-sur-Nère Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 09:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

L’Aéroclub d’Aubigny fait sa journée portes ouvertes !

Au programme

– Vols de découverte et d’initiation

– Découverte du monde aéronautique

– Animations pour petits et grands .

Aérodrome de la Théau Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire

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English :

The Aero Club of Aubigny makes its open day!

L’événement Journée Portes Ouvertes de l’Aéroclub d’Aubigny Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-05-12 par OT SAULDRE ET SOLOGNE