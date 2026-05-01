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Journée Portes Ouvertes de l’Aéroclub d’Aubigny Aubigny-sur-Nère

Journée Portes Ouvertes de l’Aéroclub d’Aubigny Aubigny-sur-Nère

Journée Portes Ouvertes de l’Aéroclub d’Aubigny Aubigny-sur-Nère dimanche 17 mai 2026.

Adresse : Aérodrome de la Théau

Ville : 18700 Aubigny-sur-Nère

Département : Cher

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Aubigny-sur-Nère

Journée Portes Ouvertes de l’Aéroclub d’Aubigny

Aérodrome de la Théau Aubigny-sur-Nère Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :
2026-05-17

L’Aéroclub d’Aubigny fait sa journée portes ouvertes !
Au programme
– Vols de découverte et d’initiation
– Découverte du monde aéronautique
– Animations pour petits et grands   .

Aérodrome de la Théau Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire  

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English :

The Aero Club of Aubigny makes its open day!

L’événement Journée Portes Ouvertes de l’Aéroclub d’Aubigny Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-05-12 par OT SAULDRE ET SOLOGNE

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