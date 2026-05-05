Exposition LECTURE(S) Musée des Beaux-Arts Limoges
Exposition LECTURE(S) Musée des Beaux-Arts Limoges samedi 23 mai 2026.
Limoges
Exposition LECTURE(S)
Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 13:30:00
fin : 2026-10-25 17:30:00
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31 2026-06-01 2026-06-03 2026-06-04 2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07 2026-06-08 2026-06-10 2026-06-11 2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14
À l’occasion de sa saison estivale, le musée des Beaux-Arts de Limoges a choisi d’inviter la commissaire indépendante, Maribel Nadal Jové pour une nouvelle collaboration sur le thème de la lecture à travers l’histoire de l’art. L’exposition LECTURE(S) présente 12 artistes, 16 œuvres et 8 créations et invite à découvrir la lecture sous toutes ses formes ; célébrant à la fois l’acte de lire et le livre. Qu’il soit tenu en main, inséré dans une composition ou encore représenté seul, le livre apparaît comme le fil conducteur d’un parcours inspirant, guidant le visiteur de salle en salle. .
Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 10
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English : Exposition LECTURE(S)
L’événement Exposition LECTURE(S) Limoges a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Limoges Métropole
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