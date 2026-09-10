Exposition « Lecture(s) », Musée des beaux-arts de Limoges, Limoges

Informations pratiques

Exposition « Lecture(s) » 19 et 20 septembre Musée des beaux-arts de Limoges Haute-Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Exposition « Lecture(s) »

12 artistes, 16 œuvres, 8 créations

À l’occasion de sa saison estivale, le musée des Beaux-Arts de Limoges a choisi d’inviter la commissaire indépendante, Maribel Nadal Jové pour une nouvelle collaboration* sur le thème de la lecture à travers l’histoire de l’art. Disséminée dans le parcours permanent des collections beaux-arts, allant de la Renaissance italienne au XXᵉ siècle, une sélection de peintures figuratives contemporaines propose un dialogue entre les œuvres du passé et la création d’aujourd’hui. L’exposition met à l’honneur la lecture sous toutes ses formes ; célébrant à la fois l’acte de lire et le livre. Qu’il soit tenu en main, inséré dans une composition ou encore représenté seul, le livre apparaît comme le fil conducteur d’un parcours inspirant, guidant le visiteur de salle en salle.

Musée des beaux-arts de Limoges 1 place de l’Evéché, 87000 Limoges, France Limoges 87000 Les Portes Ferrées Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555459810 https://www.museebal.fr Construction par l’architecte Joseph Brousseau en 1766-1773. Le corps de logis principal, double en profondeur, est précédé d’une cour d’honneur, flanquée de cours secondaires sur lesquelles s’étendent les dépendances. L’édifice occupe une place au cœur de jardins à la française dont le tracé subsiste.

Exposition « Lecture(s) »

© Ville de Limoges