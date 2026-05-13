Exposition Lecture(s), Musée des beaux-arts de Limoges, Limoges

Exposition Lecture(s) Samedi 23 mai, 18h30 Musée des beaux-arts de Limoges Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Lecture(S)

À l’occasion de sa saison estivale, le musée des Beaux-Arts de Limoges a choisi d’inviter la commissaire indépendante, Maribel Nadal Jové pour une nouvelle collaboration autour de la lecture dans l’art. À travers un dialogue entre œuvres historiques et créations contemporaines, ce parcours invite le public à redécouvrir la lecture comme thème intemporel de l’histoire de l’art.

Disséminées au sein des collections permanentes, seize œuvres de douze artistes contemporains entrent en résonance avec les œuvres du musée. Si la peinture figurative a un temps été délaissée en France au profit de l’abstraction, elle fait preuve depuis plusieurs années d’une vitalité certaine. « Lecture(s) » en témoigne, mettant à l’honneur une nouvelle génération d’artistes dont les œuvres, à la fois techniques et audacieuses, réinterprètent le motif classique.

Thème récurrent dans l’art, la lecture traverse les époques et les styles. Point de départ de l’exposition : La Chambre bleue (1923) de Suzanne Valadon (1865-1938), présentée dans le parcours permanent, constitue une vision saisissante et moderne de la liseuse du début du XXe siècle.

Célébrant la lecture et le livre sous toutes ses formes, l’exposition vous propose une expérience immersive, où chaque œuvre devient une invitation à la contemplation et à la réflexion.

RENSEIGNEMENTS

05 55 45 98 10

Musée des beaux-arts de Limoges 1 place de l’Evéché, 87000 Limoges, France Limoges 87000 Les Portes Ferrées Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555459810 https://www.museebal.fr Orfèvrerie et émail : plus de 500 pièces émaillées illustrant la production des ateliers limousins du XIIe siècle à nos jours ; Egypte : plus de 2.000 pièces acquises en 1931 grâce au legs de Périchon-Bey, un industriel originaire de Bessines-sur-Gartempe qui avait fait fortune dans les sucreries de Moyenne Égypte ; Archéologie, sculpture médiévale et moderne : série de 18 chapiteaux romans de Saint-Martial ; Beaux-arts avec notamment cinq toiles de Renoir, des œuvres de Guillaumin et Suzanne Valadon

Lecture(S)

Photo Françoise Pétrovitch, Lecture, 2025 © A. Mole_Courtesy Semiose, Paris – ADAGP, Paris, 2026