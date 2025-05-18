Exposition Lego à l’Espace Alain Gerbault Laval
Exposition Lego à l’Espace Alain Gerbault Laval dimanche 7 juin 2026.
Laval
Exposition Lego à l’Espace Alain Gerbault
10 Allée Adrien Bruneau Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Exposition Lego à l’Espace Alain Gerbault
Situé au coeur du jardin de la Perrine, cet espace muséographique rend hommage au navigateur lavallois qui a été le premier à réaliser le tour du monde à la voile en solitaire entre 1923 et 1929.
Mort en 1941, il nous a laissé son goût pour l’aventure, la mer et les horizons lointains.
Des dispositifs de médiation sont à votre disposition pour une découverte ludique et sensorielle.
Des installations en LEGO proposées par l’association G la Brique rythment le parcours et illustrent des scènes de la vie d’Alain Gerbault.
Dimanche 7 juin | Espace Alain Gerbault
Gratuit | Accès libre .
10 Allée Adrien Bruneau Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
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English :
Lego exhibition at Espace Alain Gerbault
L’événement Exposition Lego à l’Espace Alain Gerbault Laval a été mis à jour le 2026-05-11 par LAVAL TOURISME
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