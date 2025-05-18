Laval

Exposition Lego à l’Espace Alain Gerbault

10 Allée Adrien Bruneau Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Exposition Lego à l’Espace Alain Gerbault

Situé au coeur du jardin de la Perrine, cet espace muséographique rend hommage au navigateur lavallois qui a été le premier à réaliser le tour du monde à la voile en solitaire entre 1923 et 1929.

Mort en 1941, il nous a laissé son goût pour l’aventure, la mer et les horizons lointains.

Des dispositifs de médiation sont à votre disposition pour une découverte ludique et sensorielle.

Des installations en LEGO proposées par l’association G la Brique rythment le parcours et illustrent des scènes de la vie d’Alain Gerbault.

Dimanche 7 juin | Espace Alain Gerbault

Gratuit | Accès libre .

10 Allée Adrien Bruneau Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

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English :

Lego exhibition at Espace Alain Gerbault

L’événement Exposition Lego à l’Espace Alain Gerbault Laval a été mis à jour le 2026-05-11 par LAVAL TOURISME