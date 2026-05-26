Exposition Léon Sazerat Four des Casseaux Musée du Four des Casseaux Limoges

Limoges

Exposition Léon Sazerat Four des Casseaux

Musée du Four des Casseaux 1 Rue Victor Duruy Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 10:00:00

fin : 2027-01-02 12:30:00

Date(s) :

2026-05-28

Pour l’année de ses 40 ans, Espace Porcelaine souhaitait que l’exposition temporaire incarne l’image du four des Casseaux un élément fort du patrimoine, célébrer de son vivant puis tombé dans l’oubli et aujourd’hui reconnu.

Léon Sazerat incarne tout ce qu’Espace Porcelaine défend Limoges, la céramique, les défis techniques et les recherches artistiques. L’exposition monographique éponyme est la première rétrospective qui lui est consacrée depuis son décès il y a plus d’un siècle. Après de longues recherches historiques, généalogiques et auprès de collectionneurs avertis, Espace Porcelaine rassemble au four des Casseaux plus d’une centaine de créations qui témoignent de ses prouesses et de son talent.

Renseignements auprès du musée par téléphone ou par mail (en lien). .

Musée du Four des Casseaux 1 Rue Victor Duruy Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 33 28 74 contact@fourdescasseaux.fr

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English : Exposition Léon Sazerat Four des Casseaux

L’événement Exposition Léon Sazerat Four des Casseaux Limoges a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Limoges Métropole