Exposition Les 100 ans de la bibliothèque des Archives départementales 100 ans de mémoire ! Rue du Trélus Digne-les-Bains lundi 9 novembre 2026.

Digne-les-Bains

Exposition Les 100 ans de la bibliothèque des Archives départementales 100 ans de mémoire !

Rue du Trélus Archives départementales Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-09

fin : 2026-01-08

Date(s) :

2026-11-09

À l’occasion de la commémoration du centenaire de leur bibliothèque, les Archives départementales vous proposent de découvrir ce patrimoine méconnu. Depuis 1926, la bibliothèque s’enrichit grâce aux achats, dépôts et dons d’ouvrages de toutes natures.

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Rue du Trélus Archives départementales Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 36 75 00 archives04@le04.fr

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English : Exhibition 100 years of the Departemental Archives’ library: 100 years of memory!

To commemorate a century of the Departemental Archives’ library, an exhibition to help you discover this little-known heritage is opening. Since 1926, the library has been enriched thanks to purchases, deliveries and donations of all kinds.

L’événement Exposition Les 100 ans de la bibliothèque des Archives départementales 100 ans de mémoire ! Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains