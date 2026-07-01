Exposition Les cartes postales animées de Jacques Mayssal Puy-l’Évêque
mercredi 15 juillet 2026 · Puy-l'Évêque
Informations pratiques
Puy-l’Évêque
Exposition Les cartes postales animées de Jacques Mayssal
12 Grand Rue Puy-l’Évêque Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-07-15
En hommage à Jacques Mayssal, notre collectionneur local, ses cartes postales s'animent lors de cette toute nouvelle projection
En hommage à Jacques Mayssal, notre collectionneur local, ses cartes postales s'animent lors de cette toute nouvelle projection. Ses trésors font revivre Puy-l'Évêque au début du XXème siècle.
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12 Grand Rue Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie puyleveque.patrimoine@gmail.com
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English :
In tribute to %E0 Jacques Mayssal, our local collector, his postcards come to life in this brand-new screening
L’événement Exposition Les cartes postales animées de Jacques Mayssal Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Cahors Vallée du Lot
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