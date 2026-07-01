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AGENDA · Puy-l'Évêque

Exposition Les cartes postales animées de Jacques Mayssal Puy-l’Évêque

mercredi 15 juillet 2026 · Puy-l'Évêque

Exposition Les cartes postales animées de Jacques Mayssal Puy-l’Évêque

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
12 Grand Rue
Ville
46700 Puy-l'Évêque
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Puy-l’Évêque

Exposition Les cartes postales animées de Jacques Mayssal

12 Grand Rue Puy-l’Évêque Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :
2026-07-15

En hommage à Jacques Mayssal, notre collectionneur local, ses cartes postales s'animent lors de cette toute nouvelle projection

En hommage à Jacques Mayssal, notre collectionneur local, ses cartes postales s'animent lors de cette toute nouvelle projection. Ses trésors font revivre Puy-l'Évêque au début du XXème siècle.

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12 Grand Rue Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie   puyleveque.patrimoine@gmail.com

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English :

In tribute to %E0 Jacques Mayssal, our local collector, his postcards come to life in this brand-new screening

L’événement Exposition Les cartes postales animées de Jacques Mayssal Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Cahors Vallée du Lot

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