Informations pratiques

Puy-l’Évêque

Exposition Les cartes postales animées de Jacques Mayssal

12 Grand Rue Puy-l’Évêque Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-07-15

En hommage à Jacques Mayssal, notre collectionneur local, ses cartes postales s'animent lors de cette toute nouvelle projection

En hommage à Jacques Mayssal, notre collectionneur local, ses cartes postales s'animent lors de cette toute nouvelle projection. Ses trésors font revivre Puy-l'Évêque au début du XXème siècle.

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12 Grand Rue Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie puyleveque.patrimoine@gmail.com

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English :

In tribute to %E0 Jacques Mayssal, our local collector, his postcards come to life in this brand-new screening

L’événement Exposition Les cartes postales animées de Jacques Mayssal Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Cahors Vallée du Lot