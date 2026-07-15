Partir en livre animation contée et musicale Puy-l’Évêque
samedi 18 juillet 2026 · Puy-l'Évêque
Informations pratiques
Puy-l’Évêque
Partir en livre animation contée et musicale
Place Boizard Puy-l’Évêque Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Un voyage sonore au coeur d'un conte africain dès 4 ans
Un voyage sonore au coeur d'un conte africain dès 4 ans
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Place Boizard Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 5 65 30 85 25 mediatheque@puy-leveque.fr
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English :
A musical journey into the heart of an African folktale for children ages 4 and up
L’événement Partir en livre animation contée et musicale Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Cahors Vallée du Lot
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