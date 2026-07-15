Informations pratiques

Puy-l’Évêque

Partir en livre animation contée et musicale

Place Boizard Puy-l’Évêque Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Un voyage sonore au coeur d'un conte africain dès 4 ans

Un voyage sonore au coeur d'un conte africain dès 4 ans

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Place Boizard Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 5 65 30 85 25 mediatheque@puy-leveque.fr

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English :

A musical journey into the heart of an African folktale for children ages 4 and up

L’événement Partir en livre animation contée et musicale Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Cahors Vallée du Lot