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Partir en livre animation contée et musicale Puy-l’Évêque

samedi 18 juillet 2026 · Puy-l'Évêque

Partir en livre animation contée et musicale Puy-l’Évêque

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Place Boizard
Ville
46700 Puy-l'Évêque
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Puy-l’Évêque

Partir en livre animation contée et musicale

Place Boizard Puy-l’Évêque Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Un voyage sonore au coeur d'un conte africain dès 4 ans

Un voyage sonore au coeur d'un conte africain dès 4 ans

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Place Boizard Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 5 65 30 85 25  mediatheque@puy-leveque.fr

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English :

A musical journey into the heart of an African folktale for children ages 4 and up

L’événement Partir en livre animation contée et musicale Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Cahors Vallée du Lot

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