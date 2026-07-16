Exposition « Les chevaux de Bayeux », Le Corridor, Liverdun

Informations pratiques

Exposition « Les chevaux de Bayeux » 19 et 20 septembre Le Corridor Meurthe-et-Moselle

Adapté aux familles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir l’exposition « Les chevaux de Bayeux » au Corridor qui vous présentera la tapisserie de Bayeux datant du XIe siècle.

Le Corridor 2 rue Saint Pierre, 54460 Liverdun Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Venez découvrir l’exposition « Les chevaux de Bayeux » au Corridor.

©Sylvie De Biasi