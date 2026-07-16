AGENDA · Liverdun
Exposition « Les chevaux de Bayeux », Le Corridor, Liverdun
samedi 19 septembre 2026 · Le Corridor · Liverdun
Informations pratiques
Exposition « Les chevaux de Bayeux » 19 et 20 septembre Le Corridor Meurthe-et-Moselle
Adapté aux familles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez découvrir l’exposition « Les chevaux de Bayeux » au Corridor qui vous présentera la tapisserie de Bayeux datant du XIe siècle.
Le Corridor 2 rue Saint Pierre, 54460 Liverdun Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est
Venez découvrir l’exposition « Les chevaux de Bayeux » au Corridor.
©Sylvie De Biasi
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