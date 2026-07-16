Informations pratiques

Exposition « Les Colonies » : découverte des fonds photographiques conservés aux Archives nationales d’outre-mer 12 octobre 2026 – 30 septembre 2027 archives nationales d’outre-mer Bouches-du-Rhône

Retrouver les horaires d’ouverture et jours de fermeture sur le site Internet des Archives nationales d’outre-mer

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-12T09:00:00+02:00 – 2026-10-12T17:00:00+02:00

Fin : 2027-09-30T09:00:00+02:00 – 2027-09-30T17:00:00+02:00

Les Archives nationales d’outre-mer vous invitent à découvrir la richesse historique et matérielle de leurs fonds photographiques soit plus de 160 000 images, positives et négatives – plaques de projections souvent stéréoscopiques, négatifs sur verre et sur support souple, autochromes, tirages sur papier salé et sur papier albuminé, tirages gélatino-argentiques à noircissement direct ou développés, cyanotypes, diapositives… – recouvrant ainsi une partie de l’évolution des procédés photographiques. Ces archives photographiques, qui couvrent la période de 1844 à 1970, éclairent l’histoire des anciennes colonies françaises et de l’Algérie ainsi que l’histoire de la photographie en situation coloniale.

À l’occasion de leur 60e anniversaire, les Archives nationales d’outre-mer présentent dès l’automne 2026 l’exposition « Colonies ». Tout au long du Bicentenaire de la Photographie, un espace dédié au sein de cette exposition permettra de découvrir une sélection de documents originaux parmi les plus anciens conservés par l’institution. Sera ainsi mis en lumière des images du XIXe siècle, issues de plusieurs continents et notamment de territoires colonisés par la France : Nouvelle-Calédonie, Vietnam, Gabon, Guadeloupe ou encore Cambodge. Chaque mois, un nouveau document photographique issu de cette sélection sera présenté au sein de l’exposition permanente des Archives nationales d’outre-mer.

Parmi ces documents exceptionnels, vous découvrirez par exemple, un daguerréotype de 1844, témoignage iconographique majeur de l’urbanisme algérois. Il constitue une source précieuse pour l’étude de la ville avant la disparition des remparts au cours du siècle.

Afin de prolonger la découverte, l’intégralité de cette sélection sera également accessible en ligne sur le site Internet des ANOM offrant une consultation à distance !

archives nationales d’outre-mer 29 chemin du moulin de Testas 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Cuques Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442933850 https://archives-nationales-outre-mer.culture.gouv.fr/ https://archives-nationales-outre-mer.culture.gouv.fr/ Service à compétence nationale rattaché à la Direction générale des Patrimoines et de l’Architecture du ministère de la Culture, les Archives nationales d’outre-mer ont pour missions la conservation et la communication des archives relatives à la présence coloniale française outre-mer. Héritières de quatre siècles d’histoire, elles conservent les archives des ministères chargés du XVIIe au XXe siècles de l’empire colonial français ainsi que les archives transférées des anciennes colonies et de l’Algérie lors de leurs indépendances.Tous les domaines de l’histoire coloniale sont représentés : l’exploration des territoires, la création et l’administration des colonies, les tentatives de peuplement et l’installation de colons, la traite négrière et l’esclavage, les relations économiques avec la métropole, la formation des administrateurs coloniaux, la surveillance des mouvements politiques, les guerres et les indépendances, à travers 38 kilomètres linéaires de dossiers, 160 000 photographies, 60 000 cartes et plans et une bibliothèque de 120 000 livres, périodiques et titres de presse. Les salles de consultation sont ouvertes du lundi au vendredi (sauf le premier lundi de chaque mois), de 9h00 à 17h.

L’offre culturelle est gratuite, la réservation est parfois conseillée.

Les ANOM disposent d’un parking gratuit réservé aux publics.

Venir en bus:

L’Aixpress (ligne A) : arrêt Schuman en provenance du centre-ville d’Aix-en-Provence ou du parking Krypton

Depuis Marseille : Ligne 50, arrêt Brossolette

Les Archives nationales d’outre-mer vous invitent à découvrir la richesse historique et matérielle de leurs fonds photographiques soit plus de 160 000 images, positives et négatives – plaques…

[Les remparts d’Alger], Algérie, 1844, FR ANOM 2fi 2849, ANOM