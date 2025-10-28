Exposition : Les comédiennes des passerelles Canal Saint-Martin Paris

Exposition : Les comédiennes des passerelles Canal Saint-Martin Paris mardi 28 octobre 2025.

À travers une série de dix panneaux installés sur le bord du

canal Saint-Martin, quai de Valmy – au niveau de la rue de Lancry, retrouvez en

images et en podcasts ces femmes passeuses, femmes passerelles, qui évoquent

aussi bien l’art de la comédie que celui de la tragédie, une certaine histoire

du cinéma, des grandes productions des studios d’avant-guerre à l’esprit

frondeur du cinéma d’auteur si emblématique de Paris.

Maria Pacôme

Maria Casarès

Michèle Morgan

Arletty

Hélène Duc

Emmanuelle Riva

Bernadette Lafont

Maria Schneider

Jane Birkin

Lire l’article sur ces comédiennes tellement parisiennes et écouter les podcasts créés pour l’occasion

Le Comité d’histoire de la Ville de Paris et la mairie du 10e arrondissement mettent à l’honneur les neuf célèbres femmes qui ont récemment donné leurs noms aux passerelles du canal Saint-Martin. Venez à leur rencontre !

Du mardi 28 octobre 2025 au jeudi 30 avril 2026 :

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Date(s) :

Canal Saint-Martin quai de Valmy au niveau de la rue de Lancry 75010 Paris