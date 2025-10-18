Exposition : Les crues de la Saône, Hôtel de ville de Mâcon, Mâcon

Informations pratiques

Exposition : Les crues de la Saône 19 et 20 septembre Hôtel de ville de Mâcon Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez une exposition photographique retraçant les crues de la Saône à Mâcon pour ces journées Européennes du Patrimoine avec les thématiques du patrimoine en danger et du patrimoine photographique. L’occasion de se rendre compte de la force que peuvent avoir l’eau et la rivière et, peut-être, de se souvenir de paysages inondés.

Hôtel de ville de Mâcon Place Saint-Pierre, 71000 Mâcon Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)6 83 47 69 27 https://www.macon.fr/ Hôtel particulier construit entre 1746 et 1751 par Abel-Michel Chesnard de Layé, qui le transmit en 1753 à son fils, Pierre-Anne Chesnard de Layé, lieutenant général du bailliage de Mâcon (1746), conseiller au Parlement (1748) puis président à mortier au parlement de Bourgogne (1751).

En 1767, il est acheté par Florent-Alexandre-Melchior de La Baume, quatorzième et dernier comte de Montrevel, qui l’embellit en y ajoutant deux ailes. Il fait notamment construire la grande salle de la Comédie (actuelle salle du Conseil municipal), abritant un parterre, un orchestre et une scène entourée de deux séries de loges.

En 1792, la ville de Mâcon l’achète à son propriétaire et en fait son hôtel de ville.

En 1880, François Martin, maire de Mâcon, fait construire deux autres ailes en retour, du côté de la rue Carnot, encadrant une cour donnant sur la place Saint-Pierre.

L’hôtel de ville a fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques : il est inscrit depuis le 29 décembre 1941. Parking à proximité.

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©Ville de Mâcon