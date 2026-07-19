Exposition Les décors du Secret des Mésanges Médiathèque départementale Diois-Vercors Die

Informations pratiques

Die

Exposition Les décors du Secret des Mésanges

Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-20

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-20

Un décor magnifique à découvrir ! Les décors et pantins originaux du long métrage en papier découpé d’Antoine Lanciaux. Exposition initiée par Samuel Ribeyron.

Responsable de fabrication Cécilia Pepper.

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Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 22 32 mddv-die@ladrome.fr

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English :

A magnificent set to discover! The original sets and puppets from Antoine Lanciaux’s feature-length cut-paper film. Exhibition curated by Samuel Ribeyron.

Production Manager: Cecilia Pepper.

L’événement Exposition Les décors du Secret des Mésanges Die a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme du Pays Diois