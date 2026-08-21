Exposition : les façades, héritage architectural de nos anciens quartiers calaisiens, RDC ancienne école Félix Cadras, Calais

Informations pratiques

Exposition : les façades, héritage architectural de nos anciens quartiers calaisiens 19 et 20 septembre RDC ancienne école Félix Cadras Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition de 255 photographies de belles façades de maisons calaisiennes, prises en 1998 par l’association.

Association « Les Amis du Vieux Calais »

RDC ancienne école Félix Cadras 4 rue du Brésil, 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Exposition de 255 photographies de belles façades de maisons calaisiennes, prises en 1998 par l’association.

© Association Les Amis du Vieux Calais