Exposition : les façades, héritage architectural de nos anciens quartiers calaisiens, RDC ancienne école Félix Cadras, Calais
samedi 19 septembre 2026 · RDC ancienne école Félix Cadras · Calais
Informations pratiques
Exposition : les façades, héritage architectural de nos anciens quartiers calaisiens 19 et 20 septembre RDC ancienne école Félix Cadras Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Exposition de 255 photographies de belles façades de maisons calaisiennes, prises en 1998 par l’association.
Association « Les Amis du Vieux Calais »
RDC ancienne école Félix Cadras 4 rue du Brésil, 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Exposition de 255 photographies de belles façades de maisons calaisiennes, prises en 1998 par l’association.
© Association Les Amis du Vieux Calais
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