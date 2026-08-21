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Exposition : les façades, héritage architectural de nos anciens quartiers calaisiens, RDC ancienne école Félix Cadras, Calais

samedi 19 septembre 2026 · RDC ancienne école Félix Cadras · Calais

Exposition : les façades, héritage architectural de nos anciens quartiers calaisiens, RDC ancienne école Félix Cadras, Calais

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
RDC ancienne école Félix Cadras
Adresse
4 rue du Brésil, 62100 Calais
Ville
62100 Calais
Département
Pas-de-Calais

Exposition : les façades, héritage architectural de nos anciens quartiers calaisiens 19 et 20 septembre RDC ancienne école Félix Cadras Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition de 255 photographies de belles façades de maisons calaisiennes, prises en 1998 par l’association.
Association « Les Amis du Vieux Calais »

RDC ancienne école Félix Cadras 4 rue du Brésil, 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Exposition de 255 photographies de belles façades de maisons calaisiennes, prises en 1998 par l’association.

© Association Les Amis du Vieux Calais

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