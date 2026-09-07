Exposition « Les femmes dans la tapisserie » : visite guidée à tarif préférentiel, Église Notre-Dame du Château, Felletin

Informations pratiques

Exposition « Les femmes dans la tapisserie » : visite guidée à tarif préférentiel Dimanche 20 septembre, 11h30 Église Notre-Dame du Château Creuse

Tarif : 1€. Gratuit pour les -18ans. Sans réservation. Merci de vous présenter à l’accueil au moins 10 minutes avant le début de la visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

L’exposition « Les femmes dans la tapisserie » met à l’honneur les femmes en tant qu’artistes, lissières, mais aussi comme figures symboliques à travers leurs représentations dans l’art tissé.

Tapisseries anciennes, modernes et contemporaines se côtoient, offrant un véritable voyage dans le temps et invitant à explorer l’évolution du regard porté sur les femmes au fil des siècles.

À travers une visite guidée d’environ 1h, découvrez l’histoire qui lie la femme à la tapisserie, et percez les secrets d’une sélection d’oeuvres parmi celles exposées. Au cours de la visite, vous apercevrez également l’évolution des techniques et matériaux utilisés dans l’art tissé.

Église Notre-Dame du Château 13 rue du château, 23500 Felletin Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine 05 55 66 54 60 http://www.felletinpatrimoine.com https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00100064 L’église Notre-Dame du Château, de style gothique languedocien, fut érigée au XVe siècle à l’intérieur de la ville fortifiée de Felletin. Elle est illuminée par les vitraux du maître-verrier et artiste Henri Guérin et constitue l’écrin de deux œuvres posthumes de l’architecte Le Corbusier. L’église du Château est un lieu d’exposition depuis 1959. Arrêt TER et parkings à proximité. Pas d’accès PMR.

L’exposition « Les femmes dans la tapisserie » met à l’honneur les femmes en tant qu’artistes, lissières, mais aussi comme figures symboliques à travers leurs représentations dans l’art tissé.

© FPE