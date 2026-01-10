EXPOSITION Les femmes en tapisserie

Rue du Château Felletin Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-08-31 12:30:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-07-01 2026-09-01 2026-10-01 2026-10-23 2026-10-24

Une exposition de tapisseries pour mettre les femmes à l’honneur

­

Elles sont artistes, modèles, lissières, célèbres ou fictives… et elles sont au cœur du monde de la tapisserie. En 2026, alors que se tisse à Aubusson une tapisserie hommage à George Sand, l’église du château accueillera une exposition hétéroclite retraçant l’histoire des femmes, en regard de cette de la tapisserie.

­

Dernière entrée 30 minutes avant la fermeture du site

Partenaire CARTE LUCIOLE .

Rue du Château Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 54 60 felletinpatrimoine@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : EXPOSITION Les femmes en tapisserie

L’événement EXPOSITION Les femmes en tapisserie Felletin a été mis à jour le 2026-01-10 par OT Aubusson-Felletin