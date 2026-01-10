EXPOSITION Les femmes en tapisserie Felletin
Rue du Château Felletin Creuse
Début : 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-08-31 12:30:00
2026-05-01 2026-07-01 2026-09-01 2026-10-01 2026-10-23 2026-10-24
Une exposition de tapisseries pour mettre les femmes à l’honneur
Elles sont artistes, modèles, lissières, célèbres ou fictives… et elles sont au cœur du monde de la tapisserie. En 2026, alors que se tisse à Aubusson une tapisserie hommage à George Sand, l’église du château accueillera une exposition hétéroclite retraçant l’histoire des femmes, en regard de cette de la tapisserie.
Rue du Château Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 54 60 felletinpatrimoine@gmail.com
