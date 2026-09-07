Exposition : Les fleurs du silence, Ancien évêché, Perpignan
samedi 19 septembre 2026 · Ancien évêché · Perpignan
Informations pratiques
Exposition : Les fleurs du silence 19 et 20 septembre Ancien évêché Pyrénées-Orientales
Exposition gratuite en visite libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Le patrimoine immatériel en photographies
Cette exposition vous propose une vision au plus près des pénitents des processions de la Sanch.
À travers ces clichés se révèlent les fleurs du silence, dans un contraste saisissant entre dévotion, tradition, engagement des participants et lumière crue découpant leurs silhouettes dans la ville moderne.
Ancien évêché 8 rue de l’Académie, 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Jacques Pyrénées-Orientales Occitanie
Le patrimoine immatériel en photographies !
©Ville de Perpignan
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