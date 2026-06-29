Exposition les imprimés du cinéma – Vidocq, Fantômas, James Bond et autres univers transmédiatiques Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) Paris samedi 19 septembre 2026.

La Bibliothèque des Littératures Policières vous propose une exposition inédite de ses imprimés du cinéma en lien avec la médiathèque François Truffaut à l’occasion du colloque international « la

culture imprimée du cinéma. Ciné-feuilletons, ciné-romans,

ciné-romans-photos et autres hybridations transmédiatiques (XXe, XXIe

siècles)« .

Les hybridations entre l’écrit et l’écran ont donné lieu à une grande variété de productions médiatiques. Dès les années 1910 se développent des imprimés très divers, au croisement de l’objet culturel et du support publicitaire : affiches de films, programmes de salle, suppléments de périodiques, presse spécialisée…

Les personnages, récits et univers transmédiatiques transcendent leur médium originel. Ainsi, Fantômas, à l’origine un roman, a été décliné en film, roman-photo, périodiques, séries, BD…

Les personnages, récits et univers transmédiatiques transcendent leur médium originel. Ainsi, Fantômas, à l’origine un roman, a été décliné en film, roman-photo, périodiques, séries, BD…

Des visites guidées accessibles à tous auront lieu à l’occasion

des Journées du Patrimoine le 19 et 20 septembre à 11h, 14h et 15h.

La BiLiPo expose une partie de ses collections autour des imprimés du cinéma : affiches, ciné-romans, fascicules…

Du samedi 19 septembre 2026 au samedi 19 décembre 2026 :

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T02:00:00+02:00

fin : 2026-12-20T00:59:59+01:00

Date(s) :

Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) 48 rue Cardinal Lemoine 75005 Paris

+33142349300 bilipo@paris.fr https://www.facebook.com/p/La-Biblioth%C3%A8que-des-litt%C3%A9ratures-polici%C3%A8res-100067507830029/ https://www.facebook.com/p/La-Biblioth%C3%A8que-des-litt%C3%A9ratures-polici%C3%A8res-100067507830029/



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