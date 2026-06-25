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Exposition les imprimés du cinéma – Vidocq, Fantômas, James Bond et autres univers transmédiatiques Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) Paris

Exposition les imprimés du cinéma – Vidocq, Fantômas, James Bond et autres univers transmédiatiques Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) Paris

Exposition les imprimés du cinéma – Vidocq, Fantômas, James Bond et autres univers transmédiatiques Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) Paris samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo)

Adresse : 48 rue Cardinal Lemoine

Ville : 75005 Paris

Département : Paris

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 décembre 2026

La Bibliothèque des Littératures Policières vous propose une exposition inédite de ses imprimés du cinéma en lien avec la médiathèque François Truffaut à l’occasion du colloque international « la culture imprimée du cinéma. Ciné-feuilletons, ciné-romans, ciné-romans-photos et autres hybridations transmédiatiques (XXe, XXIe siècles)« .

Les hybridations entre l’écrit et l’écran ont donné lieu à une grande variété de productions médiatiques. Dès les années 1910 se développent des imprimés très divers, au croisement de l’objet culturel et du support publicitaire : affiches de films, programmes de salle, suppléments de périodiques, presse spécialisée…

Les personnages, récits et univers transmédiatiques transcendent leur médium originel. Ainsi, Fantômas, à l’origine un roman, a été décliné en film, roman-photo, périodiques, séries, BD…

Ce colloque aura lieu le 5 et 6 novembre 2026 et est organisé par l’Université Sorbonne Paris Nord, l’Unité de recherche pluridisciplinaire Pléiade avec le soutien de MEDIALEC et de l’Institut universitaire de France.

Des visites guidées accessibles à tous auront lieu à l’occasion des Journées du Patrimoine le 19 et 20 septembre à 11h, 14h et 15h.

La BiLiPo expose une partie de ses collections autour des imprimés du cinéma : affiches, ciné-romans, fascicules…
Du samedi 19 septembre 2026 au samedi 19 décembre 2026 :
gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T02:00:00+02:00
fin : 2026-12-20T00:59:59+01:00
Date(s) :

Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) 48 rue Cardinal Lemoine  75005 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-des-litteratures-policieres-bilipo-2879 +33142349300 bilipo@paris.fr https://www.facebook.com/La-Biblioth%C3%A8que-des-litt%C3%A9ratures-polici%C3%A8res-126793127438557/ https://www.facebook.com/La-Biblioth%C3%A8que-des-litt%C3%A9ratures-polici%C3%A8res-126793127438557/


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