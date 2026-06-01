Exposition Les Insignes de Promotion Musée de l’Officier Guer
Exposition Les Insignes de Promotion Musée de l’Officier Guer samedi 27 juin 2026.
Guer
Exposition Les Insignes de Promotion
Musée de l’Officier Cour Rivoli Guer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-06-27
Fruit de plusieurs mois de recherche et de préparation, cette exposition s’appuie sur un constat simple la permanence des codes de l’héraldique médiévale dans la réflexion et la conception des insignes de promotion de l’Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan.
L’exposition met donc en lumière ce patrimoine vivant où se rencontrent histoire, symbolique et traditions militaires.
Du 27 juin au 13 décembre 2026 .
Musée de l’Officier Cour Rivoli Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 70 77 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition Les Insignes de Promotion Guer a été mis à jour le 2026-06-17 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
À voir aussi à Guer (Morbihan)
- Exposition photo À vol d’oiseaux dans le Morbihan Guer 26 juin 2026
- Exposition Les insignes de promotion Guer 27 juin 2026
- Concert de SkeeQ Musique d’inspiration scandinave Prieuré Saint-Étienne Guer 16 juillet 2026
- Les Mardis de la Gare Place de la Gare Guer 21 juillet 2026
- Concert duo Madec/Bloyet Répertoire Vannetais Prieuré Saint-Étienne Guer 23 juillet 2026