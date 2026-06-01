Exposition Les Insignes de Promotion Musée de l’Officier Guer samedi 27 juin 2026.

Guer

Exposition Les Insignes de Promotion

Musée de l’Officier Cour Rivoli Guer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-06-27

Fruit de plusieurs mois de recherche et de préparation, cette exposition s’appuie sur un constat simple la permanence des codes de l’héraldique médiévale dans la réflexion et la conception des insignes de promotion de l’Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan.

L’exposition met donc en lumière ce patrimoine vivant où se rencontrent histoire, symbolique et traditions militaires.

Du 27 juin au 13 décembre 2026 .

Musée de l’Officier Cour Rivoli Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 70 77 52

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English :

L’événement Exposition Les Insignes de Promotion Guer a été mis à jour le 2026-06-17 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande