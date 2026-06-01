Guer

Exposition Les insignes de promotion

Académie militaire Saint-Cyr Coëtquidan Guer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-06-27

Le musée de l’Officier est heureux de vous présenter sa nouvelle exposition temporaire Les insignes de promotion Héraldique. Traditions. Savoir-faire. , qui ouvrira ses portes le samedi 27 juin.

Venez découvrir ce patrimoine vivant où se mêlent histoire, symbolique et traditions militaires. L’exposition se tiendra jusqu’au 13 décembre. Nous vous attendons nombreux !

Entrée gratuite aux horaires du musée

Du mardi au vendredi 10h00 -12h00 / 13h30-17h30.

Samedi et Dimanche 14h00 18h00. .

Académie militaire Saint-Cyr Coëtquidan Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 70 77 49

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English :

L’événement Exposition Les insignes de promotion Guer a été mis à jour le 2026-06-17 par ADT 56