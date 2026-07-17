Exposition : les paysages thourasais, regards de Fernand Serreau, un artiste poitevin, Musée Henri Barré, Thouars

Informations pratiques

Exposition : les paysages thourasais, regards de Fernand Serreau, un artiste poitevin 19 et 20 septembre Musée Henri Barré Deux-Sèvres

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

La lumière chaude du Thouarsais aux premiers jours de septembre, la transparence du Thouet, le caractère brut de l’impressionnant décor rocheux du promontoire de Thouars… Autant de subtilités que Fernand Serreau a su saisir dans ses peintures.

Cet artiste poitevin, également directeur de l’École municipale des beaux-arts de Poitiers et de la revue La Grand’Goule, a su réunir autour de lui plusieurs peintres régionaux et contribuer à l’émergence d’un véritable mouvement artistique poitevin dans la première moitié du XXe siècle.

Grâce à la famille de l’artiste, le musée Henri-Barré vous invite à une promenade en pays poitevin, du Thouarsais à la Vendée, à travers des peintures, des dessins et des portraits d’hommes et de femmes du Bocage et du Marais.

Fernand Serreau saisit avec sensibilité aussi bien les traits de caractère des habitants que ceux du terroir, dans une œuvre à la technicité maîtrisée.

Musée Henri Barré 7 Rue Marie de la Tour, 79100 Thouars, France Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549663697 https://thouarsetmoi.fr/ville-dhistoire/patrimoine-et-musee/musee-henri-barre Les collections rassemblent plusieurs thématiques : préhistoire, archéologie, céramiques, beaux-arts, ethnographie, et un ensemble d’objets issus des principaux monuments de la ville.

La lumière chaude du Thouarsais dans les premiers jours de septembre, la transparence du Thouet sans reflet, le caractère brut de l’impressionnant décor des rochers du promontoire de Thouars… Ce sont…

©Ville de Thouars