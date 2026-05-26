Visite commentée Exposition Madeleine Riffaud, Résistante Écuries du Château Thouars

Thouars

Visite commentée Exposition Madeleine Riffaud, Résistante

Écuries du Château Rond Point du 19 mars 1962 Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 15:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Visite commentée de l’exposition temporaire qui met à l’honneur le destin exceptionnel de Madeleine Riffaud, figure emblématique de la Résistance. Découvrez son parcours singulier à travers planches issues de B.D., archives et objets de nos collections.

Visite commentée de l’exposition temporaire au Centre Régional Résistance & Liberté qui met à l’honneur le destin exceptionnel de Madeleine Riffaud, figure emblématique de la Résistance.

En partenariat avec les éditions Dupuis dont est issue la série de bande-dessinée , ́ découvrez le parcours singulier d’une femme à travers planches issues de la B.D., archives et objets de nos collections.

Résistante de la première heure, Madeleine Riffaud jeune fille originaire de la Somme entre en lutte en 1942 contre l’occupant allemand et s’engage au côté d’une jeunesse parisienne fervente protectrice des valeurs humanistes. Étudiante, poétesse, combattante puis journaliste, suivez le parcours d’une femme au destin unique.

Une vie et un engagement au service des opprimés.

Réservation conseillée .

Écuries du Château Rond Point du 19 mars 1962 Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 42 99 info@crrl.fr

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English : Visite commentée Exposition Madeleine Riffaud, Résistante

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Temporary exhibition at the Centre Régional Résistance & Liberté honoring the exceptional destiny of Madeleine Riffaud. Discover her unique story through comic strips, archives and objects from our collections.

L’événement Visite commentée Exposition Madeleine Riffaud, Résistante Thouars a été mis à jour le 2026-05-21 par Maison du Thouarsais