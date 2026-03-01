Exposition Les peintures d’Isabelle Scheuer Hôtel de Ville Baccarat

Exposition Les peintures d’Isabelle Scheuer

Hôtel de Ville 2 Rue Adrien Michaut Baccarat Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-07 13:30:00

fin : 2026-06-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-07

Quand l’hiver se fait long et que le gris domine, un souffle de couleur et de lumière est toujours le bienvenu. Juste un avant-goût pour nous faire patienter avant les beaux jours la peinture d’Isabelle Scheuer promet de réchauffer nos journées. À partir du 7 avril, elle nous fera l’honneur d’exposer pour la toute première fois ses tableaux lumineux, ensoleillés et hauts en couleur au sein de l’hôtel de ville. Ses œuvres offrent aux visiteurs un voyage, comme on les aime, d’ici et d’ailleurs, à la fois émouvant et captivant !Tout public

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Hôtel de Ville 2 Rue Adrien Michaut Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 35 35

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English :

When winter is long and gray dominates, a breath of color and light is always welcome. Just a foretaste to tide us over until warmer weather arrives: Isabelle Scheuer?s paintings promise to warm our days. From April 7, she will be honoring us with her very first exhibition of bright, sunny and colorful paintings at the Town Hall. Her works take visitors on a journey, as we love them, from here to there, both moving and captivating!

L’événement Exposition Les peintures d’Isabelle Scheuer Baccarat a été mis à jour le 2026-03-24 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS