Exposition LES POP’UP DE L’HISTOIRE NATURELLE Amiens

Amiens

Exposition LES POP’UP DE L’HISTOIRE NATURELLE

8 Rue des Majots Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-01

fin : 2027-02-20

Date(s) :

2026-12-01

Dans le cadre du festival Bamboche !, et durant tout l’hiver, voici une expo scientifique pointue…à hauteur d’enfants ! Ses modules conçus par le Museum national d’Histoire naturelle, en lien avec Ombelliscience — agence régionale de culture scientifique technique et industrielle en Hauts-de-France, sont de curieuses installations ludiques, poétiques et pédagogiques, pour inviter au voyage sur les traces de l’évolution des espèces. Une mini Cité des sciences faisant la part belle au jeu et à la manipulation, pour déconstruire les idées reçues !

En partenariat avec Ombelliscience

Vernissage le 3 décembre à 18h30

Dans le cadre du festival Bamboche !, et durant tout l’hiver, voici une expo scientifique pointue…à hauteur d’enfants ! Ses modules conçus par le Museum national d’Histoire naturelle, en lien avec Ombelliscience — agence régionale de culture scientifique technique et industrielle en Hauts-de-France, sont de curieuses installations ludiques, poétiques et pédagogiques, pour inviter au voyage sur les traces de l’évolution des espèces. Une mini Cité des sciences faisant la part belle au jeu et à la manipulation, pour déconstruire les idées reçues !

En partenariat avec Ombelliscience

Vernissage le 3 décembre à 18h30 .

8 Rue des Majots Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 71 62 90

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English :

As part of the Bamboche! festival, and throughout the winter, here’s a cutting-edge science exhibit—tailored for kids! These exhibits, designed by the National Museum of Natural History in collaboration with Ombelliscience— the regional agency for scientific, technical, and industrial culture in Hauts-de-France—are intriguing installations that are playful, poetic, and educational, inviting visitors on a journey through the evolution of species. A mini “Cité des Sciences” that emphasizes play and hands-on exploration to challenge common misconceptions!

In partnership with Ombelliscience

Opening reception on December 3 at 6:30 p.m.

L’événement Exposition LES POP’UP DE L’HISTOIRE NATURELLE Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS