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Exposition Les Sens d’1 Corbeau à la Galerie TeePee Galerie TeePee Salviac

Exposition Les Sens d’1 Corbeau à la Galerie TeePee Galerie TeePee Salviac

Exposition Les Sens d’1 Corbeau à la Galerie TeePee Galerie TeePee Salviac jeudi 25 juin 2026.

Lieu : Galerie TeePee

Adresse : 38 rue Haute

Ville : 46340 Salviac

Département : Lot

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Salviac

Exposition Les Sens d’1 Corbeau à la Galerie TeePee

Galerie TeePee 38 rue Haute Salviac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 10:00:00
fin : 2026-08-28 12:00:00

Date(s) :
2026-06-25

La Galerie TeePee a le plaisir d'accueillir Dominique Lang pour une exposition de ses oeuvres.

Agée de 13 ans elle assiste à la pièce extraordinaire L’oiseau Vert de Carlo Gozzi, un conte fantasque qui regorge de personnages masqués et costumés évoluant dans un décor merveilleux

La Galerie TeePee a le plaisir d'accueillir Dominique Lang pour une exposition de ses oeuvres.

Agée de 13 ans elle assiste à la pièce extraordinaire L’oiseau Vert de Carlo Gozzi, un conte fantasque qui regorge de personnages masqués et costumés évoluant dans un décor merveilleux. C’est pour elle le début de l’aventure artistique.

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Galerie TeePee 38 rue Haute Salviac 46340 Lot Occitanie +33 6 73 68 86 21  galerieteepee46@gmail.com

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English :

The TeePee Gallery is pleased to welcome Dominique Lang for an exhibition of her works.

At the age of 13, she attended the extraordinary play %AB The Green Bird %BB by Carlo Gozzi, a whimsical tale brimming with masked and costumed characters moving through a marvelous set

L’événement Exposition Les Sens d’1 Corbeau à la Galerie TeePee Salviac a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Cazals-Salviac

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