Exposition Les Sens d’1 Corbeau à la Galerie TeePee Galerie TeePee Salviac
Exposition Les Sens d’1 Corbeau à la Galerie TeePee Galerie TeePee Salviac jeudi 25 juin 2026.
Salviac
Exposition Les Sens d’1 Corbeau à la Galerie TeePee
Galerie TeePee 38 rue Haute Salviac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 10:00:00
fin : 2026-08-28 12:00:00
Date(s) :
2026-06-25
La Galerie TeePee a le plaisir d'accueillir Dominique Lang pour une exposition de ses oeuvres.
Agée de 13 ans elle assiste à la pièce extraordinaire L’oiseau Vert de Carlo Gozzi, un conte fantasque qui regorge de personnages masqués et costumés évoluant dans un décor merveilleux
La Galerie TeePee a le plaisir d'accueillir Dominique Lang pour une exposition de ses oeuvres.
Agée de 13 ans elle assiste à la pièce extraordinaire L’oiseau Vert de Carlo Gozzi, un conte fantasque qui regorge de personnages masqués et costumés évoluant dans un décor merveilleux. C’est pour elle le début de l’aventure artistique.
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Galerie TeePee 38 rue Haute Salviac 46340 Lot Occitanie +33 6 73 68 86 21 galerieteepee46@gmail.com
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English :
The TeePee Gallery is pleased to welcome Dominique Lang for an exhibition of her works.
At the age of 13, she attended the extraordinary play %AB The Green Bird %BB by Carlo Gozzi, a whimsical tale brimming with masked and costumed characters moving through a marvelous set
L’événement Exposition Les Sens d’1 Corbeau à la Galerie TeePee Salviac a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Cazals-Salviac
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