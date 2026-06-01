Fête de la musique à Salviac concert de la chorale Jouez et Chantez Salviac dimanche 21 juin 2026.

Salviac

Fête de la musique à Salviac concert de la chorale Jouez et Chantez

Cour du Château Lacoste Salviac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Venez profiter du concert de la chorale "Jouez et Chantez" de Salviac pour la Fête de la Musique ! A cette occasion, le Château Lacoste vous ouvre les portes de la cour et du jardin où se produira la chorale

Venez profiter du concert de la chorale "Jouez et Chantez" de Salviac pour la Fête de la Musique ! A cette occasion, le Château Lacoste vous ouvre les portes de la cour et du jardin où se produira la chorale. N'hésitez pas à venir les écouter dans ce beau cadre idyllique !

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Cour du Château Lacoste Salviac 46340 Lot Occitanie +33 6 37 19 98 72 william.atherton@orange.fr

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English :

Come and enjoy a concert by the "Jouez et Chantez" choir from Salviac for the Fête de la Musique! To mark the occasion, Château Lacoste is opening the doors to the courtyard and garden where the choir will perform

L’événement Fête de la musique à Salviac concert de la chorale Jouez et Chantez Salviac a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Cazals-Salviac