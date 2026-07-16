Exposition « Les Travaux de restauration de la Collégiale Saint-Ours : journal photographique », La Chancellerie, Loches

Informations pratiques

Exposition « Les Travaux de restauration de la Collégiale Saint-Ours : journal photographique » 19 et 20 septembre La Chancellerie Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre du CIAP et de l’exposition « Les Travaux de restauration de la Collégiale Saint-Ours : journal photographique ».

La Chancellerie 8 Rue du Chateau, 37600 Loches, France Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247594821 https://www.ville-loches.fr/chancellerie-article-3-21-137.html Située au cœur du centre historique de Loches, la Chancellerie présente une façade Renaissance exceptionnelle datée de 1551 et inspirée des travaux de Michel-Ange. Dans le cadre du label Ville d’art et d’histoire, ce site abrite le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine, qui a pour objectif de mettre en valeur les ressources patrimoniales de la ville et donner les clés de lecture pour sa découverte.

Composée de quatre salles, l’exposition permanente relate l’histoire de Loches, Ville d’art et d’histoire, du Moyen Âge à nos jours. Entrée libre et gratuite

Visite libre du CIAP et de l’exposition « Les Travaux de restauration de la Collégiale Saint-Ours : journal photographique ».

©Ville de Loches