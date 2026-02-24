Exposition Les travaux de restauration de la Collégiale Saint-Ours journal photographique Loches

Exposition Les travaux de restauration de la Collégiale Saint-Ours journal photographique

8 Rue du Château Loches Indre-et-Loire

Début : 2026-04-29 10:00:00

fin : 2026-11-01 18:00:00

2026-04-29

Entamé en 2019, le chantier de restauration de la Collégiale Saint-Ours a été photographié, jours après jours depuis 6 ans, par le Caméra Photo Club du Lochois. Venez suivre les différentes étapes de restaurations déjà menées et les travaux à venir.

La première photographie, réalisée par Nicéphore Niépce, est datée de 1826-1827. L’année 2026 marque le début des célébrations du bicentenaire de la photographie. La Ville de Loches prend part à cet événement.

8 Rue du Château Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 48 21 patrimoine@mairieloches.com

English :

Begun in 2019, the restoration of the Collégiale Saint-Ours has been photographed, day after day for the past 6 years, by the Caméra Photo Club du Lochois. Come and follow the various stages of restoration work already carried out and the work to come.

