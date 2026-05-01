Exposition Les visages de la ruralité volet II Place de la 2ème Division de Cavalerie Lunéville

Lunéville

Exposition Les visages de la ruralité volet II

Place de la 2ème Division de Cavalerie Commun Sud du Château Galerie du Cri des Lumières Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-21 14:00:00

fin : 2026-07-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-21

EXPOSITIONS DE PHOTOGRAPHIES PAR LE CRI DES LUMIÈRES, Christophe Beauregard, Georges Pacheco, Guillaume Chauvin, Adrienne Surprenant, Amandine Turri-Hoelken, Pierre Van Tieghem. Cette exposition collective restitue le travail réalisé dans le cadre du deuxième volet du programme de résidences du CRI des Lumières Les visages de la ruralité

Dès l’origine de la photographie de nombreux photographes ont porté une attention particulière à représenter les multiples facettes de la ruralité et longue est la liste des artistes qui ont produit des œuvres fécondes tant du point de vue formel que de la diversité des thèmes abordés. L’ambition de notre projet est d’offrir à des photographes la possibilité de poursuivre ce travail de radiographie de la société rurale. Exposition à destination des jeunes comme des adultes.Tout public

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Place de la 2ème Division de Cavalerie Commun Sud du Château Galerie du Cri des Lumières Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 31 50 crideslumieres@gmail.com

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English :

PHOTOGRAPHY EXHIBITIONS BY CRI DES LUMIÈRES, Christophe Beauregard, Georges Pacheco, Guillaume Chauvin, Adrienne Surprenant, Amandine Turri-Hoelken, Pierre Van Tieghem. This group exhibition reflects the work carried out as part of the second phase of the CRI des Lumières residency program: The Faces of Rurality

From the very beginnings of photography, many photographers have paid particular attention to depicting the many facets of rural life, and the list of artists who have produced fruitful works is long, both from a formal point of view and in terms of the diversity of themes tackled. The ambition of our project is to offer photographers the opportunity to continue this work of radiography of rural society. The exhibition is aimed at young people and adults alike.

L’événement Exposition Les visages de la ruralité volet II Lunéville a été mis à jour le 2026-04-28 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS