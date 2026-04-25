Exposition Les zones humides Place du Général de Gaulle Baccarat

Baccarat

Exposition Les zones humides

Place du Général de Gaulle Médiathèque Baccarat Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-02 09:30:00

fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Réalisée par les élèves de BTSA Gestion et Protection de la Nature du lycée de Roville-aux-Chênes. Découvrez une faune insoupçonnée et plongez au cœur de milieux naturels essentiels, qui nous protègent au quotidien. Une immersion ludique, visuelle et accessible à tous, pensée pour les curieux de nature, petits et grands. Tout public à partir de 3 ans. Gratuit. Accessible pendant les heures d’ouverture de la médiathèque. Renseignements au 03.83.73.16.52 ou baccarat@delunevilleabaccarat.frTout public

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Place du Général de Gaulle Médiathèque Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 73 16 52 baccarat@delunevilleabaccarat.fr

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English :

Produced by BTSA Nature Management and Protection students from Roville-aux-Chênes high school. Discover unsuspected fauna and plunge into the heart of essential natural environments that protect us every day. A playful, visual immersion accessible to all, designed for those curious about nature, young and old alike. For all ages 3 and up. Free admission. Accessible during media library opening hours. Information: 03.83.73.16.52 or baccarat@delunevilleabaccarat.fr

L’événement Exposition Les zones humides Baccarat a été mis à jour le 2026-04-25 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS