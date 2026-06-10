Horaires d’ouverture de l’exposition :

– du vendredi 12 juin au vendredi 19 juin de 14h à 20h (l’exposition sera fermée le lundi 15 et le mardi 16 juin)

– le samedi 20 juin, dernière chance pour visiter l’exposition entre 14h et 17h

VERNISSAGE

Le vernissage de l’exposition aura lieu le jeudi 11 juin à partir de 19h.

Au programme : une performance d’Anna La Chocha et une lecture de textes des ARCL.

Le bar et la cour du DOC seront ouverts jusqu’à 22h30 !

ATELIERS DÉCOUVERTE DES ARCHIVES

Deux ateliers d’une heure et demi chacun se tiendront le samedi 13 juin entre 15h et 18h30 dans le réfectoire du DOC.

Ces deux ateliers vous permettront de vous plonger dans les différentes activités des ARCL et d’apprendre à archiver des documents et des objets.

Gratuit sur inscription (voir page HelloAsso)

=> Ateliers de découverte des archives – Fonds artistique et photographique (15h-16h30)

=> Ateliers de découverte des archives – Revues et Zines (17h-18h30)

PROJECTIONS DE FILMS

Plusieurs courts et moyens métrages lesbiens seront projetés le vendredi 19 juin de 20h à 22h30 (ouverture des portes à 19h!) dans la salle Galop.

Sélection à venir sur notre Instagram et notre site internet !

TABLE-RONDE : LES ARCL QUÉSACO ?

Une table-ronde aura lieu le samedi 20 juin de 15h30 à 17h dans le réfectoire du DOC.

Elle réunira plusieurs intervenant·es qui ont des approches et usages différents des ARCL : Noëlle bénévole aux ARCL, Annouk réalisatrice du film Une pièce où tu redeviens entière (2024, documentaire réalisé aux ARCL), Camille doctorant·e en histoire de la photographie et le collectif Queer Racisé·e·s Autonome.

COLLECTE D’ARCHIVES PENDANT L’EXPOSITION­

Apportez vos archives personnelles ou d’association, groupes, événements (documents, flyers, affiches, objets, livres, mémoires et thèses, correspondances, photos…) et participez ainsi à la mémoire collective lesbienne.

Cette exposition est soutenue par la Mairie de Paris & la DRAJES IDF via le Fond pour le développement de la Vie Associative (FDVA)

Pour fêter leur quarante ans d’existence (et même un peu plus!) les Archives Recherches Cultures Lesbiennes organisent une grande exposition en partenariat avec le DOC!

Du vendredi 12 juin 2026 au samedi 20 juin 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 20h00

gratuit

Réservation gratuite pour les ateliers du samedi 13 juin.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-12T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-12T14:00:00+02:00_2026-06-12T20:00:00+02:00;2026-06-13T14:00:00+02:00_2026-06-13T20:00:00+02:00;2026-06-14T14:00:00+02:00_2026-06-14T20:00:00+02:00;2026-06-17T14:00:00+02:00_2026-06-17T20:00:00+02:00;2026-06-18T14:00:00+02:00_2026-06-18T20:00:00+02:00;2026-06-19T14:00:00+02:00_2026-06-19T20:00:00+02:00;2026-06-20T14:00:00+02:00_2026-06-20T20:00:00+02:00

DOC! 26 Rue du Docteur Potain 75019 Né du regroupement d’artistes en quête d’un lieu de travail, DOC est une association à but non lucratif soumise à la loi 1901. DOC est un moyen de partager des idées, connaissances et savoirs faire artistiques dans le cadre d’un projet de diffusion et de valorisation de la création contemporaine.

Situé au 26 rue du docteur Potain dans le XIXème arrondissement, l’association permet à des artistes et artisans jeunes ou confirmés de trouver un espace de travail et de partage dans un contexte où l’offre d’ateliers à Paris ne répond pas à la demande. DOC participe activement à la vie et à la dynamique du quartier.

L’association réunit une soixantaine de personnes. Chaque membre du collectif participe selon ses compétences à la rénovation des locaux, à la mise en place d’ateliers de production, à la documentation des actions accomplies et aux différentes activités du lieu.

Expérience avant tout humaine, la mutualisation des ressources économiques et techniques, ainsi que le partage des connaissances entre les membres de l’association a permis la construction d’un projet autosuffisant et indépendant qui réunit une équipe forte, portée par son engagement au projet.Paris

https://www.arcl.fr/lassociation/exposition-lesbian-future-arcl-40-ans-darchives-lesbiennes/ contact@arcl.fr



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