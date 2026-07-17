Exposition « L’Hôtel de Ville a 50 ans – Histoire des maisons municipales de 1789 à 2026 », Place François-Mitterrand, Joué-lès-Tours

Informations pratiques

Exposition « L’Hôtel de Ville a 50 ans – Histoire des maisons municipales de 1789 à 2026 » 18 – 20 septembre Place François-Mitterrand Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

À l’occasion des 50 ans de l’Hôtel de Ville, découvrez une exposition en plein air retraçant l’histoire des maisons municipales de Joué-lès-Tours, de la Révolution française à nos jours.

Composée de 19 panneaux photographiques, cette exposition met en lumière l’évolution des différents lieux ayant accueilli la mairie au fil des siècles, jusqu’à l’actuel Hôtel de Ville.

Présentée sur la place François-Mitterrand, elle invite les visiteurs à porter un regard inédit sur l’histoire administrative et patrimoniale de la commune à travers des documents et photographies d’époque.

L’inauguration de l’exposition aura lieu le vendredi 18 septembre 2026 à 18h30 place François-Mitterrand

Place François-Mitterrand Place François-Mittterrand 37300 Joué-les-Tours Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 39 70 93 https://www.jouelestours.fr Tramxay, bus, parkings à proximité

À l’occasion des 50 ans de l’Hôtel de Ville, découvrez une exposition en plein air retraçant l’histoire des maisons municipales de Joué-lès-Tours, de la Révolution française à nos jours.

©Ville de Joué-lès-Tours