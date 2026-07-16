Exposition Lignes de résistance – Galerie Carole Kvasnevski, Galerie Carole Kvasnevski, Paris

Informations pratiques

Exposition Lignes de résistance – Galerie Carole Kvasnevski 12 septembre – 12 décembre Galerie Carole Kvasnevski Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T15:30:00+02:00 – 2026-09-12T19:00:00+02:00

Fin : 2026-12-12T15:30:00+01:00 – 2026-12-12T19:00:00+01:00

Dans Lignes de résistance, le corps devient territoire, archive et manifeste. Les artistes Zanele Muholi, Angèle Etoundi Essamba, Hélène Amouzou, Rezvan Zahedi et Mina Boromand explorent chacune, à travers la photographie, la manière dont les identités se construisent, et se réinventent face aux forces sociales, historiques et politiques qui les traversent.

Le corps, ici, n’est jamais neutre. Il porte les traces de l’histoire, les tensions du présent, les projections d’un avenir à reconquérir. Chez Zanele Muholi, il est affirmation radicale, geste de résistance face aux violences systémiques et aux effacements imposés. Chez Angèle Etoundi Essamba, il devient dignité, force intérieure, souveraineté retrouvée dans une esthétique qui conjugue beauté, présence et insoumission. Hélène Amouzou y inscrit l’expérience de l’exil et de l’invisibilisation : ses autoportraits, vibrants et fugitifs, révèlent un corps en quête de place, de trace, de reconnaissance.

Les œuvres de Rezvan Zahedi et Mina Boromand prolongent cette réflexion en interrogeant les normes, les contraintes et les violences qui façonnent les corps féminins dans des contextes politiques et culturels marqués par la censure, le contrôle et la résistance silencieuse. Leurs images, souvent métaphoriques, dévoilent des corps qui se dérobent, se protègent, se fragmentent ou se recomposent pour survivre et exister autrement.

Réunies, ces cinq démarches tissent une cartographie sensible et plurielle du corps comme espace politique. Elles montrent comment l’image peut devenir un outil de réparation, de réappropriation et de transformation. Lignes de résistance propose ainsi une traversée où chaque photographie affirme une présence, ouvre un espace de pensée et invite à repenser les formes de visibilité, de liberté et de résistance.

Cette exposition s’inscrit au sein du parcoursPhotographie dans les galeries d’art, organisé par leComité Professionnel des Galeries d’Art.

Galerie Carole Kvasnevski 39 rue Dautancourt, 75017 Paris Paris 75017 Quartier des Épinettes Paris Île-de-France +33 (0)6 50 58 94 96 http://www.galeriecarolekvasnevski.com https://www.instagram.com/galerieCarolekvasnevski [{« link »: « https://www.comitedesgaleriesdart.com/ »}] Dès sa création en 2010, la Galerie s’est engagée à représenter et défendre des artistes à la

démarche particulière, aux pratiques diverses, méconnues, inédites ; Des artistes activistes qui

parlent de nos sociétés, traitent de questions politiques, sensibles, intimes et

environnementales.

Avec l’idée de défricher, de soutenir, et mettre en lumière les œuvres, les pratiques et artistes

qui comptent et dont les voix compteront dans les années à venir.

La galerie collabore avec des institutions en France et à l’international : la MEP, la Tate Modern, le

Louvre, le Musée des Arts Décoratifs, la Fondation Villa Datris, le MAC Serralves,…

Galerie Carole Kvasnevski est membre du Comité Professionnel des Galeries d’Art, et de

l’association artistique ArtTable à New York Métro La Fourche, Guy Môquet (M13), Pont Cardinet (M14)

Dans Lignes de résistance, le corps devient territoire, archive et manifeste. Les artistes Zanele Muholi, Angèle Etoundi Essamba, Hélène Amouzou, Rezvan Zahedi et Mina Boromand explorent chacune, à …

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